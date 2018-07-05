Конкретные договоренности от встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки ждет американский посол в России Джон Хантсман. 16 июля президенты вначале встретятся один на один, а затем пройдет встреча в расширенном составе и рабочий ланч.

Конкретные договоренности от встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки ждет американский посол в России Джон Хантсман. 16 июля президенты вначале встретятся один на один, а затем пройдет встреча в расширенном составе и рабочий ланч.Посол США в России пояснил, что Дональд Трамп прибудет с саммита НАТО в Брюсселе в Хельсинки 15 июля. Вечером он встретится с сотрудниками американского диппредставительства в столице Финляндии, а 16 июля Трамп проведет переговоры с президентом Финляндии. После саммита с Путиным президент США отправится домой, сообщает РИА Новости.По мнению Джона Хантсмана, встреча в верхах между Путиным и Трампом поможет снизить напряженность в российско-американских отношениях и приведет к возобновлению конструктивного взаимодействия двух стран."Президент стремится к этой встрече в интересах национальной безопасности США, чтобы определить, хочет ли Россия достичь прогресса в наших двусторонних отношениях, — пояснил американский дипломат. — Защита американского народа и американских интересов, в том числе интересов наших союзников и партнеров".Джон Хантсман считает, что мяч в игре находится на российской стороне. При этом он добавил, что хорошие отношения Москвы и Вашингтона будут полезны как для США, так и для России. Но при этом, добавил Хантсман, президент США продолжит "привлекать Россию к ответственности за ее злонамеренные действия".Встреча на высшем уровне Путина и Трампа в Хельсинки – первый полноформатный саммит глав двух стран без привязок к каким-то другим международным мероприятиям. В 2017 году Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, а затем коротко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.