В Канаде растет недовольство политикой Дональда Трампа и принимаемыми
Белым домом решениями в отношении своего ближайшего соседа и экономического
партнера. Жители страны начали бойкотировать товары из США и отменять поездки к
своим соседям.
В Канаде растет недовольство политикой Дональда Трампа и принимаемыми
Белым домом решениями в отношении своего ближайшего соседа и экономического
партнера. Жители страны начали бойкотировать товары из США и отменять поездки к
своим соседям.
Бойкот для защиты чести Канады начался из-за торговой войны
президента США Дональда Трампа и его словесных нападок на премьер-министра
Канады Джастина Трюдо во время и после саммита G7.
Как сообщает телеканал CTV, в социальных сетях набирает
обороты движение, объединенное хештэгами #BuyCanadian (покупай канадское),
#BoycottUSProducts (бойкотируй американские продукты) и #BoycottUSA (бойкотируй
США).
Сообщается, что за последние две-три недели существенно снизились
продажи калифорнийского вина, апельсинов из Флориды и бурбона из Кентукки.
Бойкот объявлен и таким американским брендам, как Starbucks, Walmart, и
McDonald’s.
Некоторое время назад премьер Канады Джастин Трюдо на
встрече с местными фермерами отметил, что ему известны настроения в обществе.
"В последние несколько дней наблюдается усиление патриотических настроений", —
заявил он.
Напомним, что после саммита "Большой семерки", с
которого Трамп улетел в плохом настроении и даже отозвал свою подпись под
итоговым коммюнике, американский президент назвал поведение Трюдо нечестным и слабым.
Еще дальше пошел советник Трампа Питер Наварро: он заявил, что для канадского
премьера уготовано особое место в аду.
Стоит отметить, что разногласия между администрацией Трампа
и канадским правительством обострились после того, как 1 июня Штаты включили
Канаду в список стран, против которых введены заградительные пошлины на сталь и
алюминий. Джастин Трюдо тогда заявил, что считает пошлины возмутительными и не
позволит помыкать собой.
Американскими пошлинами на сталь и алюминий недовольны и в
Европе. Решение Трампа распространяется на все страны ЕС, а также на Канаду и
Мексику. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель обратится в ВТО
для урегулирования спора. "Совершенно недопустимо, чтобы страна вводила
односторонние меры, когда речь идет о мировой торговле", – подчеркнул политик.
Тем временем эксперты предупреждают, что торговая война между
США и ЕС может привести к крайне негативным последствиям для мирового рынка
стали в среднесрочной перспективе.