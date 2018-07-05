В Канаде растет недовольство политикой Дональда Трампа и принимаемыми Белым домом решениями в отношении своего ближайшего соседа и экономического партнера. Жители страны начали бойкотировать товары из США и отменять поездки к своим соседям.

В Канаде растет недовольство политикой Дональда Трампа и принимаемымиБелым домом решениями в отношении своего ближайшего соседа и экономическогопартнера. Жители страны начали бойкотировать товары из США и отменять поездки ксвоим соседям.Бойкот для защиты чести Канады начался из-за торговой войныпрезидента США Дональда Трампа и его словесных нападок на премьер-министраКанады Джастина Трюдо во время и после саммита G7.Как сообщает телеканал CTV, в социальных сетях набираетобороты движение, объединенное хештэгами #BuyCanadian (покупай канадское),#BoycottUSProducts (бойкотируй американские продукты) и #BoycottUSA (бойкотируйСША).Сообщается, что за последние две-три недели существенно снизилисьпродажи калифорнийского вина, апельсинов из Флориды и бурбона из Кентукки.Бойкот объявлен и таким американским брендам, как Starbucks, Walmart, иMcDonald’s.Некоторое время назад премьер Канады Джастин Трюдо навстрече с местными фермерами отметил, что ему известны настроения в обществе."В последние несколько дней наблюдается усиление патриотических настроений", —заявил он.Напомним, что после саммита "Большой семерки", скоторого Трамп улетел в плохом настроении и даже отозвал свою подпись подитоговым коммюнике, американский президент назвал поведение Трюдо нечестным и слабым.Еще дальше пошел советник Трампа Питер Наварро: он заявил, что для канадскогопремьера уготовано особое место в аду.Стоит отметить, что разногласия между администрацией Трампаи канадским правительством обострились после того, как 1 июня Штаты включилиКанаду в список стран, против которых введены заградительные пошлины на сталь иалюминий. Джастин Трюдо тогда заявил, что считает пошлины возмутительными и непозволит помыкать собой.Американскими пошлинами на сталь и алюминий недовольны и вЕвропе. Решение Трампа распространяется на все страны ЕС, а также на Канаду иМексику. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель обратится в ВТОдля урегулирования спора. "Совершенно недопустимо, чтобы страна вводилаодносторонние меры, когда речь идет о мировой торговле", – подчеркнул политик.Тем временем эксперты предупреждают, что торговая война междуСША и ЕС может привести к крайне негативным последствиям для мирового рынкастали в среднесрочной перспективе.