Главный тренер сборной Уругвая по футболу Оскар Табарес накануне четвертьфинального поединка против Франции признался, что считает проводящийся в России чемпионат мира является лучшим в истории.

Главный тренер сборной Уругвая по футболу Оскар Табарес накануне четвертьфинального поединка против Франции признался, что считает проводящийся в России чемпионат мира является лучшим в истории."Нынешний чемпионат мира с точки зрения организации и многих других аспектов, которые его окружают, является одним из лучших, — приводит слова Табареса РИА Новости. – По момему мнению, он и вовсе лучший".Для Оскара Табареса этот чемпионат мира является пятым в карьере. Ранее он в качестве главного тренера сборной Уругвая принимал участие в мировых первенствах в 1990 года, 2006-го, 2010-го и 2014-го.Напомним, что его подопечные на нынешнем мундиале пробились в 1/4 финала, где шестого июля сыграют с Францией. Игра состоится в Нижнем Новгороде. Начало в 17:00. Прямая трансляция будет показана на сайте 33Live.RuRu.