Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал произошедшее в британском городке Эймсбери, где мужчина и женщина отравились неким нервно-паралитическим веществом. По его словам, это происшествие вызывает глубокую озабоченность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковпрокомментировал произошедшее в британском городке Эймсбери, где мужчина и женщина отравились неким нервно-паралитическим веществом. По его словам, это происшествие вызывает глубокуюозабоченность.Песков отметил, что британская сторона пока не обращалась кРоссии в связи с инцидентом. "Это очень тревожная новость, безусловно, онавызывает глубокую обеспокоенность в связи с подобными уже неоднократнымипроявлениями в Великобритании", – сказал представитель российского лидера.Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. При этомПесков напомнил, что Москва неоднократно предлагала Лондону провести совместноерасследование похожего инцидента в Солсбери, где были отравлены бывшийсотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.Произошедшее в Эймсбери прокомментировали и в российскомпарламенте. Член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал случившееся"очередной хорошо продуманной провокацией". "Те, кто готовил эти операции в Британии, – прекрасныепсихологи", – сказал сенатор в комментарии для телеканала"Звезда".Он отметил, что сначала была проведена операция соСкрипалями, дабы показать якобы имевшую место заинтересованность России. Однаконикто не обратил внимание, что это не принципы работы наших спецслужб, добавилзаконодатель.Напомним, накануне стало известно об отравлении в британскомгороде Эймсбери, расположенном рядом с Солсбери, 44-летней женщины и 45-летнегомужчины. Пара была найдена в бессознательном состоянии. По словам представителяправоохранительных органов Соединенного Королевства, они были отравлены некимнервно-паралитическим веществом.