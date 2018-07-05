Движение автотранспорта по участку Северо-Восточной хорды (СВХ) от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе планируется запустить через несколько месяцев. Об этом заявил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Движение автотранспорта по участку Северо-Восточной хорды(СВХ) от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе планируется запустить черезнесколько месяцев. Об этом заявил глава столичного стройкомплекса МаратХуснуллин.По его словам, открытие участка позволит перераспределитьтранспортные потоки, снизить нагрузки на важнейшие магистрали севера Москвы -Ленинградское, Дмитровское и Коровинское шоссе, на Большую Академическую улицуи всю северную часть кольцевой автодороги.Глава стройкомплекса Москвы отметил, что это положительнымобразом скажется на транспортную ситуацию в районах Тимирязевский, Коптево иГоловинский. "На этом участке хорды откроется движение по четыремэстакадам, трем съездам и мосту через реку Лихоборка", – сказал Хуснуллин.Он подчеркнул, что общая протяженность нового дорожного полотна составит 10,7километра.Кроме того, на отрезке от Фестивальной улицы до Дмитровскогошоссе построены путепровод через соединительную ветку железной дороги. Такжездесь появились очистные сооружения и подземный пешеходный переход.Северо-Восточная хорда пройдет от трассы Москва-Петербургвдоль Московского центрального кольца (МЦК) до развязки на МКАД на пересечениис магистралью Вешняки-Люберцы. Она обеспечит диагональной связью районы севера,востока и юго-востока города.В результате снизится транспортная нагрузка на центральнуючасть столицы, Третье транспортное кольцо, Московскую кольцевую автодорогу ивылетные магистрали – Дмитровской, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское,Измайловское шоссе и другие. Общая длина СВХ после окончания строительствасоставит 35 километров.