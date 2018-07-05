Вратарь юношеской команды Карпат Михаил Готра потерял место в футбольном клубе за то, что на ЧМ-2018 болел за российских футболистов. Соответствующие посты 18-летний спортсмен публиковал на своих страничках в соцсетях.

Вратарь юношеской команды "Карпат" Михаил Готра потерял место в футбольном клубе за то, что на ЧМ-2018 болел за российских футболистов. Соответствующие посты 18-летний спортсмен публиковал на своих страничках в соцсетях.Михаил болел за Россию во время матча 1/8 финала сИспанией. Голкипер разместил вInstagram несколько снимков со словами и символикой в поддержку россиян.Узнавшее об этомруководство "Карпат" решило прекратить сотрудничество со своим подопечным. Обэтом сообщили на сайте болельщиковльвовской команды.Ранее стало известно о том, что победа Россиинад сборной Испании и выход в четвертьфинал мирового первенства по футболу сталтрагедией для многих недоброжелателей нашей страны. Оказалось, что средитаковых очень много жителей Украины.Интересно, что за российскихфутболистов вступилась гражданская жена президента Федерации футбола УкраиныАндрея Павелко Екатерина Чаус на своей странице в Facebook. Послепубликации поста на нее обрушилось море критики.Напомним, Россия обыграла Испанию 1 июля на стадионе "Лужники" в Москве.Исход матча решила серия пенальти.