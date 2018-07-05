ОМВД России по району Алексеевский устанавливает местонахождение пропавшего без вести Земских Алексея Викторовича, 1963 года рождения...

ОМВД России по району Алексеевский устанавливает местонахождение пропавшего без вести Земских Алексея Викторовича, 1963 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 03.07.2018 года.Приметы: на вид 55-60 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы темные короткие с залысиной, отсутствуют несколько передних зубов.Был одет: не установлено.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (495) 682-15-15 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29