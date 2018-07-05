× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/05-07-2018-v-avstralii-desyatki-mashin-utonuli-v-rasplavivshemsya-asfalte.html" target="_blank">В Австралии десятки машин утонули в расплавившемся асфальте</a> - Дорожный департамент австралийского штата Квинсленд готовится отбиваться от многочисленных исков со стороны автомобилистов. На недавно отремонтированной дороге асфальт расплавился до такой степени, что машины буквально тонули в битуме.