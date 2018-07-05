В австралийском городе Тарзали из-за жары и влажности начал плавиться асфальт. Обескураженные водители публикуют фотографии дорожного покрытия, которое налипло на колеса их автомобилей.

В австралийском городе Тарзали из-за жары и влажности начал плавиться асфальт. Обескураженные водители публикуют фотографии дорожного покрытия, которое налипло на колеса их автомобилей, сообщает ABC.Представители Департамента транспорта страны были вынуждены перекрыть участок внезапно испортившейся дороги. Чиновники обещают всем пострадавшим возместить ущерб.Дороги на Зеленом континенте плавятся несмотря на что, что лето считается в Австралии самым холодным временем года. Температура на побережье редко поднимается выше 20 градусов.