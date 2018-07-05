Пожар в Боголюбове. На улице Пушкина, 57 сгорел жилой дом. О возгорании спасателям сообщили в 19-50. Уже через три минуты они были на месте. С открытым огнём 26 пожарных и 8 единиц техники справились за полчаса, а полностью ликвидировали пожар в начале первого ночи. Общая площадь возгорания - 200 квадратных метров. Сгорела практически вся деревянная часть дома. Фактически теперь её надо отстраивать заново. Погибших и пострадавших нет.

Пожар в Боголюбове. На улице Пушкина, 57 сгорел жилой дом. О возгорании спасателям сообщили в 19-50. Уже через три минуты они были на месте. С открытым огнём 26 пожарных и 8 единиц техники справились за полчаса, а полностью ликвидировали пожар в начале первого ночи. Общая площадь возгорания - 200 квадратных метров. Сгорела практически вся деревянная часть дома. Фактически теперь её надо отстраивать заново. Погибших и пострадавших нет.