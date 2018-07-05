Майор полиции Елена Робей вместе с мужем уже четыре года заядлые футбольные болельщики, их сын Никита - вратарь команды Собинского стадиона «Труд».

Старший оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по Собинскому району майор полиции Елена Робей вместе с мужем уже четыре года заядлые футбольные болельщики, их сын Никита - вратарь Собинской команды «Труд».К выбору секции родители подошли ответственно, сопоставили «плюсы» и «минусы» и решили отдать маленького Никиту в футбол. Мальчик в восторге от выбора родителей!За 4 года юный футболист заработал несколько кубков и большое количество грамот, медалей, побывал во многих городах России. Никита осознает возложенную на него ответственность, от слаженности его действий порой зависит исход игры.Свободное время родители вместе с сыном проводят за просмотром матчей любимой команды «Спартак». Никита в будущем мечтает стать известным футболистом и играть за сборную России!