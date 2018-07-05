В Госдуме официально озвучены зарплаты и пенсии депутатов. Информацию довели до народных избранников по просьбе спикера Вячеслава Володина.

В Госдуме официально озвучены зарплаты и пенсии депутатов.Информацию довели до народных избранников по просьбе спикера Вячеслава Володина.На пленарном заседании Госдумы 5 июля в зале была розданаинформация о зарплатах и пенсиях народных избранников. Как сообщил первыйвице-спикер Александр Жуков, это было сделано по просьбе Вячеслава Володина.Сам спикер пояснил, что данные обнародованы официально из-затого, что некоторые издания приводят неверные цифры о депутатских пенсиях,которые составят якобы несколько сотен тысяч. "Я видел информацию накемеровских источниках, но не будешь же опровергать", – сказал Володин.Кроме того, на Думы информация о доходахнародных избранников продублирована. Средняя зарплата депутатов в 2018 годусоставляет 399,3 тысячи рублей (до уплаты налогов), а пенсия для тех, ктоотработал не менее одного или двух созывов, 46,6 тысячи рублей. У депутатов-старожиловона выше – 63,5 тысячи рублей.Напомним, что зарплата депутатов приравнивается к зарплатамминистров. Также следует отметить, что в соответствии с указом президента от 27февраля 2015 года, заработная платадепутатам Думы выплачивается с уменьшением на 10%.В сообщении на сайте Госдумы говорится, что в соответствии сзаконом гражданин, который не менее пяти лет исполнял обязанности депутата Госдумы,имеет право на доплату к пенсии.Она устанавливается в таком размере, чтобысумма ежемесячной доплаты к пенсии и страховой пенсии по старости или инвалидностис учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированнойвыплаты к страховой пенсии составляла при стаже от пяти до 10 лет – 55%денежного вознаграждения депутата, а при стаже свыше 10 лет – 75%. Еслигражданин был депутатом менее пяти лет, то доплату к пенсии он не получает.Если после ухода с поста депутата гражданин замещаетгосударственную или муниципальную должность, должности государственной илимуниципальной службы, выплата доплаты приостанавливается и возобновляетсятолько после освобождения от соответствующей должности.