В Госдуме официально озвучены зарплаты и пенсии депутатов.
Информацию довели до народных избранников по просьбе спикера Вячеслава Володина.
В Госдуме официально озвучены зарплаты и пенсии депутатов.
Информацию довели до народных избранников по просьбе спикера Вячеслава Володина.
На пленарном заседании Госдумы 5 июля в зале была роздана
информация о зарплатах и пенсиях народных избранников. Как сообщил первый
вице-спикер Александр Жуков, это было сделано по просьбе Вячеслава Володина.
Сам спикер пояснил, что данные обнародованы официально из-за
того, что некоторые издания приводят неверные цифры о депутатских пенсиях,
которые составят якобы несколько сотен тысяч. "Я видел информацию на
кемеровских источниках, но не будешь же опровергать", – сказал Володин.
Кроме того, на Думы информация о доходах
народных избранников продублирована. Средняя зарплата депутатов в 2018 году
составляет 399,3 тысячи рублей (до уплаты налогов), а пенсия для тех, кто
отработал не менее одного или двух созывов, 46,6 тысячи рублей. У депутатов-старожилов
она выше – 63,5 тысячи рублей.
Напомним, что зарплата депутатов приравнивается к зарплатам
министров. Также следует отметить, что в соответствии с указом президента от 27
февраля 2015 года, заработная плата
депутатам Думы выплачивается с уменьшением на 10%.
В сообщении на сайте Госдумы говорится, что в соответствии с
законом гражданин, который не менее пяти лет исполнял обязанности депутата Госдумы,
имеет право на доплату к пенсии.
Она устанавливается в таком размере, чтобы
сумма ежемесячной доплаты к пенсии и страховой пенсии по старости или инвалидности
с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии составляла при стаже от пяти до 10 лет – 55%
денежного вознаграждения депутата, а при стаже свыше 10 лет – 75%. Если
гражданин был депутатом менее пяти лет, то доплату к пенсии он не получает.
Если после ухода с поста депутата гражданин замещает
государственную или муниципальную должность, должности государственной или
муниципальной службы, выплата доплаты приостанавливается и возобновляется
только после освобождения от соответствующей должности.