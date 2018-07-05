В администрации президента России Владимира Путина не ведутся никакие экспертные работы по теме изменения пенсионного законодательства. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В администрации президентаРоссии Владимира Путина не ведутся никакие экспертные работы по теме измененияпенсионного законодательства. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государстваДмитрий Песков.По словам официального представителя Кремля, вся экспертнаяпроработка закона о выходе на пенсию ведется в "диагонали парламента иправительства". Также он отметил, что 5 июля на совещании по экономическимвопросам пенсионная реформа не стоит в повестке, передает Interfax.ru.Ранее Песков говорил о том, что не стоитинтересоваться позицией Владимира Путина по вопросу пенсионной реформы до тех пор, покаинициатива кабинета министров не примет "окончательных очертаний". Отметим, новости пенсионной реформы появляются довольночасто. Так, о гарантиях увеличения пенсий с 2019 года рассказали 4 июляв Минтруде.По словам министра труда и соцзащиты России МаксимаТопилина, "гарантия заключается в том, что в законодательстве это ужеесть".Глава ведомства добавил, что все расчетыпоказывают на то, что получится проиндексировать пенсию в среднем на тысячурублей в месяц. Таким образом, годовая прибавка к этой социальной выплатесоставит 12 тысяч.Напомним, правительство России передало в Госдумузаконопроект о внесении изменений в пенсионную систему страны в июне.Она касается изменения возраста выхода на пенсию.