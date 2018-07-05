В администрации президента
России Владимира Путина не ведутся никакие экспертные работы по теме изменения
пенсионного законодательства. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства
Дмитрий Песков.
В администрации президента
России Владимира Путина не ведутся никакие экспертные работы по теме изменения
пенсионного законодательства. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства
Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, вся экспертная
проработка закона о выходе на пенсию ведется в "диагонали парламента и
правительства". Также он отметил, что 5 июля на совещании по экономическим
вопросам пенсионная реформа не стоит в повестке, передает Interfax.ru.
Ранее Песков говорил о том, что не стоит
интересоваться позицией Владимира Путина по вопросу пенсионной реформы до тех пор, пока
инициатива кабинета министров не примет "окончательных очертаний". Отметим, новости пенсионной реформы появляются довольно
часто. Так, о гарантиях увеличения пенсий с 2019 года рассказали 4 июля
в Минтруде.
По словам министра труда и соцзащиты России Максима
Топилина, "гарантия заключается в том, что в законодательстве это уже
есть".
Глава ведомства добавил, что все расчеты
показывают на то, что получится проиндексировать пенсию в среднем на тысячу
рублей в месяц. Таким образом, годовая прибавка к этой социальной выплате
составит 12 тысяч.
Напомним, правительство России передало в Госдуму
законопроект о внесении изменений в пенсионную систему страны в июне.
Она касается изменения возраста выхода на пенсию.