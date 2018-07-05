В Смоленской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех большегрузных автомашин и пассажирского микроавтобуса погиб один человек, еще один госпитализирован с переломом голени.

В Смоленской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех большегрузных автомашин и пассажирского микроавтобуса погиб один человек, еще один госпитализирован с переломом голени.По уточненным данным, инцидент произошел на 297-м километре трассы М1 в Сафоновском районе Смоленской области, передает ТАСС. В настоящее время специалисты устанавливают причины случившегося и личности погибшего и пострадавшего.