Американский комик и автор фильма Борат Саша Барон Коэн снимет комедию о Дональде Трампе. На создание фильма артиста вдохновили резкие высказывания о Коэне со стороны главы государства. Трамп даже призывал избить комика.

Американский комик и автор фильма "Борат" Саша Барон Коэн снимет комедию о Дональде Трампе. На создание фильма артиста вдохновили резкие высказывания о Коэне со стороны главы государства. Трамп даже призывал избить комика, сообщает AV Club.Небольшой трейлер грядущей картины Саша Барон Коэн опубликовал у себя в "Твиттере".A message from your President @realDonaldTrump on Independence Day pic.twitter.com/O2PwZqO0cs— Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) 4 июля 2018 г.В ролике фигурирует запись, на которой Трамп советует Коэну отправиться в школу, чтобы там его научили быть смешным. Президент США также выражает надежду, что комика побьют.В финальных титрах сообщается, что Коэн собирается окончить Университет Трампа.Дата выхода фильма пока не называется.Саша Барон Коэн прославился ролями в фильмах "Борат" и "Бруно". Кроме того, ему предлагали сыграть Фредди Меркьюри в фильме о группе Queen, но артист отказался.