Этим
летом у посетителей Парка Горького появилась возможность посмотреть на мир под
другим углом! Каждый желающий сможет совершить головокружительные воздушные
полеты на трапеции с высоты птичьего полета, а также попробовать себя в роли
настоящего циркового артиста, музыканта и кинооператора. Перевернем лето
вместе?
Этим
летом у посетителей Парка Горького появилась возможность посмотреть на мир под
другим углом! Каждый желающий сможет совершить головокружительные воздушные
полеты на трапеции с высоты птичьего полета, а также попробовать себя в роли
настоящего циркового артиста, музыканта и кинооператора. Перевернем лето
вместе?
В Парке Горького открылась
единственная в России трапеция для воздушного полета и цирковая школа воздушной
гимнастики "Трапеция Актуаль". С июня по сентябрь взрослые и дети старше
четырех лет могут обучиться азам воздушной гимнастики на территории
центрального парка страны.
Ключевым элементом школы является
распложенная под открытым небом цирковая трапеция для полета и выполнения
гимнастических трюков в воздухе. Конструкция высотой 10 метров и длиной 30
метров создана специально для обучения людей с минимальным уровнем подготовки и
желающих полетать в первый раз.
Занятия в школе "Трапеция Актуаль"
станут отличным дополнением к привычным спортивным тренировкам, они сочетают в
себе физическую нагрузку, элементы шоу и настоящий адреналин. Тренеры школы
помогут всем желающим освоить полеты на трапеции, гимнастику на полотнах,
кольце и канате, прыжки на батуте, хождение по тросу и жонглирование. Стоимость
одного полета на трапеции составляет всего 500 рублей, а полуторачасовая
тренировка в мини-группе стоит 1500 рублей. Для желающих заниматься
регулярно действует система абонементов.
Реализованный в концепции "школа и
шоу" проект даст возможность каждому желающему попробовать себя в роли
настоящего артиста цирка. В течение лета студенты школы "Трапеция Актуаль"
будут принимать участие в вечерних театрализованных шоу совместно с педагогами
и профессиональными гимнастами. В эти особенные дни все будет по-настоящему:
участники наденут красивые костюмы, нанесут грим и будут демонстрировать
мастерство, перелетая с трапеции на трапецию в лучах прожекторов.
Титульным Партнером проекта стал бренд
"Актуаль" – освежающие фруктовые напитки.
Поэтому на протяжении всего лета на территории школы будут происходить
не менее "головокружительные" события и мастер-классы, которые в буквальном
смысле зарядят всех посетителей ярким настроением. Сочная и невероятно летняя
фотозона станет идеальным местом для креативных фотографий и съемочной
площадкой вашего первого клипа. На протяжении всего июля посетители смогут
научиться читать рэп, освоить самые модные танцевальные направления и даже
сделать кавер на песню, которая, возможно, станет хитом этого лета! Завершит
летний сезон школы "Трапеции Актуаль" концерт, во время которого самые активные
участники челленджа #ПроАктуаль смогут выступить на сцене со звездами и
любимыми блогерами!
"Сегодня трапеции уже работают в Нью-Йорке,
Лондоне, Париже, Милане и Тель-Авиве. Этим летом обучиться воздушному полету и
другим цирковым жанрам смогут и посетители Парка Горького. Специально для
футбольных болельщиков, в дни проведения Чемпионата Мира по футболу,
предусмотрена скидка 10% при предъявлении Fan ID" – говорит основатель школы Лев
Кассиль.
Впервые школа воздушной гимнастики
"Трапеция" открылась в Москве в мае 2016 года и всего за четыре месяца стала
местом притяжения любителей спорта и активного отдыха. Посетителями школы стали
более 4000 человек. Уже второй летний сезон школа располагается в центральной
части Парка Горького на первой линии от набережной рядом со спортивным центром
и пляжным волейболом.