Этим летом у посетителей Парка Горького появилась возможность посмотреть на мир под другим углом! Каждый желающий сможет совершить головокружительные воздушные полеты на трапеции с высоты птичьего полета, а также попробовать себя в роли настоящего циркового артиста, музыканта и кинооператора. Перевернем лето вместе?

Этимлетом у посетителей Парка Горького появилась возможность посмотреть на мир поддругим углом! Каждый желающий сможет совершить головокружительные воздушныеполеты на трапеции с высоты птичьего полета, а также попробовать себя в ролинастоящего циркового артиста, музыканта и кинооператора. Перевернем летовместе?В Парке Горького открыласьединственная в России трапеция для воздушного полета и цирковая школа воздушнойгимнастики "Трапеция Актуаль". С июня по сентябрь взрослые и дети старшечетырех лет могут обучиться азам воздушной гимнастики на территориицентрального парка страны.Ключевым элементом школы являетсяраспложенная под открытым небом цирковая трапеция для полета и выполнениягимнастических трюков в воздухе. Конструкция высотой 10 метров и длиной 30метров создана специально для обучения людей с минимальным уровнем подготовки ижелающих полетать в первый раз.Занятия в школе "Трапеция Актуаль"станут отличным дополнением к привычным спортивным тренировкам, они сочетают всебе физическую нагрузку, элементы шоу и настоящий адреналин. Тренеры школыпомогут всем желающим освоить полеты на трапеции, гимнастику на полотнах,кольце и канате, прыжки на батуте, хождение по тросу и жонглирование. Стоимостьодного полета на трапеции составляет всего 500 рублей, а полуторачасоваятренировка в мини-группе стоит 1500 рублей. Для желающих заниматьсярегулярно действует система абонементов.Реализованный в концепции "школа ишоу" проект даст возможность каждому желающему попробовать себя в ролинастоящего артиста цирка. В течение лета студенты школы "Трапеция Актуаль"будут принимать участие в вечерних театрализованных шоу совместно с педагогамии профессиональными гимнастами. В эти особенные дни все будет по-настоящему:участники наденут красивые костюмы, нанесут грим и будут демонстрироватьмастерство, перелетая с трапеции на трапецию в лучах прожекторов.Титульным Партнером проекта стал бренд"Актуаль" – освежающие фруктовые напитки.Поэтому на протяжении всего лета на территории школы будут происходитьне менее "головокружительные" события и мастер-классы, которые в буквальномсмысле зарядят всех посетителей ярким настроением. Сочная и невероятно летняяфотозона станет идеальным местом для креативных фотографий и съемочнойплощадкой вашего первого клипа. На протяжении всего июля посетители смогутнаучиться читать рэп, освоить самые модные танцевальные направления и дажесделать кавер на песню, которая, возможно, станет хитом этого лета! Завершитлетний сезон школы "Трапеции Актуаль" концерт, во время которого самые активныеучастники челленджа #ПроАктуаль смогут выступить на сцене со звездами илюбимыми блогерами!"Сегодня трапеции уже работают в Нью-Йорке,Лондоне, Париже, Милане и Тель-Авиве. Этим летом обучиться воздушному полету идругим цирковым жанрам смогут и посетители Парка Горького. Специально дляфутбольных болельщиков, в дни проведения Чемпионата Мира по футболу,предусмотрена скидка 10% при предъявлении Fan ID" – говорит основатель школы ЛевКассиль.Впервые школа воздушной гимнастики"Трапеция" открылась в Москве в мае 2016 года и всего за четыре месяца сталаместом притяжения любителей спорта и активного отдыха. Посетителями школы сталиболее 4000 человек. Уже второй летний сезон школа располагается в центральнойчасти Парка Горького на первой линии от набережной рядом со спортивным центроми пляжным волейболом.