Массового необоснованного повышения цен на авиабилеты в Крым
нет. К такому заключению пришли после соответствующей проверки в Федеральной
антимонопольной службе.
Массового необоснованного повышения цен на авиабилеты в Крым
нет. К такому заключению пришли после соответствующей проверки в Федеральной
антимонопольной службе.
ФАС продолжает проверку. Однако по предварительным результатам
ведомство сделало вывод, что стоимость авиаперелета в Крым вполне обоснована,
сообщил глава службы Игорь Артемьев.
"Мы пока в своем заключении сказали, что в большинстве
своем не видим необоснованного повышения цен на билеты. Но проверка
продолжается в отношении отдельных авиакомпаний, которые подняли тарифы выше,
чем соответствующие средние значения", – заявил руководитель ФАС.
С просьбой разобраться с завышенными ценами на билеты в Крым
обратился в службу глава республики. Сергей Аксенов привел в пример авиабилеты
из Москвы в Сочи: время в пути составляет 2 часа 25 минут, и стоит этот перелет
8 тысяч рублей. При этом билет Москва – Симферополь, при таком же времени
перелета, стоит 30 тысяч рублей.
Артемьев, в свою очередь, сообщил, что по направлению Москва
– Симферополь были и билеты по "плоским" тарифам, за 5 тысяч. Однако все
они были раскуплены за три дня. А граждане, которые решились приобрести билет
менее чем за три месяца до поездки, столкнулись уже с другими ценами – в 10-12
тысяч и выше, передает радиостанция "Говорит Москва".
Напомним, что "плоский" тариф – это тариф с фиксированной
ценой авиабилетов. Она не зависит от даты покупки и сезона и действует в
течении всего года. Приобретенные по нему билеты дешевле, но их нельзя сдать
или изменить дату поездки.