Массового необоснованного повышения цен на авиабилеты в Крым нет. К такому заключению пришли после соответствующей проверки в Федеральной антимонопольной службе.

Массового необоснованного повышения цен на авиабилеты в Крымнет. К такому заключению пришли после соответствующей проверки в Федеральнойантимонопольной службе.ФАС продолжает проверку. Однако по предварительным результатамведомство сделало вывод, что стоимость авиаперелета в Крым вполне обоснована,сообщил глава службы Игорь Артемьев."Мы пока в своем заключении сказали, что в большинствесвоем не видим необоснованного повышения цен на билеты. Но проверкапродолжается в отношении отдельных авиакомпаний, которые подняли тарифы выше,чем соответствующие средние значения", – заявил руководитель ФАС.С просьбой разобраться с завышенными ценами на билеты в Крымобратился в службу глава республики. Сергей Аксенов привел в пример авиабилетыиз Москвы в Сочи: время в пути составляет 2 часа 25 минут, и стоит этот перелет8 тысяч рублей. При этом билет Москва – Симферополь, при таком же времениперелета, стоит 30 тысяч рублей.Артемьев, в свою очередь, сообщил, что по направлению Москва– Симферополь были и билеты по "плоским" тарифам, за 5 тысяч. Однако всеони были раскуплены за три дня. А граждане, которые решились приобрести билетменее чем за три месяца до поездки, столкнулись уже с другими ценами – в 10-12тысяч и выше, передает радиостанция "Говорит Москва".Напомним, что "плоский" тариф – это тариф с фиксированнойценой авиабилетов. Она не зависит от даты покупки и сезона и действует втечении всего года. Приобретенные по нему билеты дешевле, но их нельзя сдатьили изменить дату поездки.