Штрафстоянка на данный момент служит местом сбора автомобилей, чьи владельцы допустили нарушение ПДД. По факту, она становится дополнительным наказанием для водителей помимо основного штрафа за нарушение, и в Госдуме уже прозвучало предложение такие площадки упразднить.
<a href="http://33live.ru/novosti/05-07-2018-v-rossii-predlozhili-uprazdnit-shtrafstoyanki.html" target="_blank">В России предложили упразднить штрафстоянки</a> - Штрафстоянка на данный момент служит местом сбора автомобилей, чьи владельцы допустили нарушение ПДД. По факту, она становится дополнительным наказанием для водителей помимо основного штрафа за нарушение, и в Госдуме уже прозвучало предложение такие площадки упразднить.
[url=http://33live.ru/novosti/05-07-2018-v-rossii-predlozhili-uprazdnit-shtrafstoyanki.html]В России предложили упразднить штрафстоянки[/url] - Штрафстоянка на данный момент служит местом сбора автомобилей, чьи владельцы допустили нарушение ПДД. По факту, она становится дополнительным наказанием для водителей помимо основного штрафа за нарушение, и в Госдуме уже прозвучало предложение такие площадки упразднить.