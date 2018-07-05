Штрафстоянка на данный момент служит местом сбора автомобилей, чьи владельцы допустили нарушение ПДД. По факту, она становится дополнительным наказанием для водителей помимо основного штрафа за нарушение, и в Госдуме уже прозвучало предложение такие площадки упразднить.

Штрафстоянка на данный момент служит местом сбора автомобилей, чьи владельцы допустили нарушение ПДД. По факту, она становится дополнительным наказанием для водителей помимо основного штрафа за нарушение, и в Госдуме уже прозвучало предложение такие площадки упразднить.