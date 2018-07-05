Депутаты Государственной Думы в очередной раз подкинули повод для массового обсуждения и споров. Так, Валентина Петренко вышла с инициативой обязать пациентов клиник эстетической хирургии всегда проходить психологическую экспертизу перед любой пластической операцией.

Депутаты Государственной Думы вочередной раз подкинули повод для массового обсуждения и споров. Так, ВалентинаПетренко вышла с инициативой обязать пациентов клиник эстетической хирургиивсегда проходить психологическую экспертизу перед любой пластической операцией.Сенатора подтолкнули к этомушесть смертей за последние полтора месяца в результате безобидных попытокпреобразиться и что-то поменять в себе. В ходе расследования выяснилось, чтовсе жертвы красоты умерли вследствие отказа внутренних органов от токсичноговоздействия пропофола – одного из самых распространенных в мире препаратов дляанестезии. Сейчас партией анестетика-убийцы занимается Росздравназдор, чтобыпоставить точку в этой неоднозначной истории.Казалось бы, какая взаимосвязьмежду психологическими особенностями клиентов и некачественной продукциейфармацевтической индустрии? Для пластического хирурга Арташеса Айрапетяна этотвопрос остается открытым. "Для чего вводить очередную бюрократическую волокиту,если совершенно очевидно, что психологу, который будет штатным сотрудникомчастной клиники, невыгодно давать пациентам от ворот поворот и отговаривать отопераций, – говорит врач. – Если же экспертиза будет проводиться впсихиатрическом диспансере, то обеспеченные клиенты, так или иначе, найдутспособы обойти эту систему, чтобы не стоять в общей очереди за справкой. Мыполучим искусственное усложнение процесса, и закон ради внесения закона". Помнению специалиста, любой пластический хирург, имея высшее медицинскоеобразование, владеет азами психологии, этого вполне достаточно, чтобы отличитьадекватного посетителя от человека с патологией.Тем не менее, в последнее времяувеличилось число людей, страдающих психологической зависимостью от пластики иболезненной тягой постоянно перекраивать себя. Хотя Арташес Айрапетян иуверяет, что любой высококвалифицированный пластический хирург всегда видитграни разумного и не позволит пациенту их перейти, с ним готова поспоритьклинический психолог Люция Сулейманова. По мнению эксперта, стремительноеразвитие сферы эстетических медицинских услуг привело к тому, что пластическаяхирургия стала признаком статуса, поэтому практически все медийные лицадемонстрируют нам ее результаты. "Глядя на известных людей – политиков, звезд,бизнесменов, моя клиентка с прекрасной фигурой решила уменьшить грудь иувеличить ягодицы. Она надеется, что новая внешность а-ля Ким Кардашьян станетее пропуском в лучшую жизнь и поможет добиться карьерных высот. И это сегоднясчитается нормой. Если мы говорим о 80 литрах силикона в груди или 100пластических операциях за год – это не совсем здоровый эпатаж. В подобныхслучаях консультация специалиста перед хирургическим вмешательством необходима",– считает психолог.Слова эксперта отнюдь не фигураречи. 27-летняя немка Пэрис Хермс стала обладательницей самой большой груди вГермании. Она увеличила молочные железы с помощью имплантов, общий объемкоторых достигает 80 литров. Глобальные расходы в размере 50 000 долларовничуть не огорчают женщину, ведь она добилась своей цели. В то же время, шведкаПикси Фокс всего за один год перенесла 100 пластических операций, изменив всебе практически все части тела. Охотница за новой внешностью не собираетсяостанавливаться на достигнутом, и уже в ближайшее время планирует с десятокновых операций, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.Отечественные представительницыпрекрасного пола тоже не отстают в своем стремлении преобразиться. Например,Валерия Лукьянова, больше известная, как "живая Барби", шокирует своейискусственно-кукольной внешностью – продуктом долгого и кропотливого трудапластических хирургов. С точки зрения психологии эти ситуации можно отнести,мягко говоря, к нестандартным.Факты говорят сами за себя,считает Сулейманова. "Потребительский спрос часто связан с экстремальнымвмешательством и странными потребностями пациента, – отмечает психолог. – Здесьочень тонкая грань. С одной стороны, решение, удовлетворять ли такие запросыклиентов, зависит от добросовестности пластического хирурга. С другой – правачеловека никто не отменял. Каждый вправе сам распоряжаться своим телом".Словом, смертельной опасности для человеческой жизни подобные метаморфозы непредставляют, разве что могут слегка травмировать психику окружающих.Гораздо серьезней стоит вопроскачества медицинских услуг, профессионализм и лицензирование пластическиххирургов, а также, своевременный контроль над фармацевтическим рынком. Какойсценарий развития событий выберут наши чиновники, время покажет.