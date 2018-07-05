Рокировка в руководстве, уход капитана и прогнозы на будущее. Футбольный клуб Торпедо активно готовится к новому сезону. Пока вся страна следит за чемпионатом мира наш профессиональный клуб переживает изменения. Сможет ли команда порадовать болельщиков? Узнала Маргарита Махрова.

Рокировка в руководстве, уход капитана и прогнозы на будущее. Футбольный клуб "Торпедо" активно готовится к новому сезону. Пока вся страна следит за чемпионатом мира наш профессиональный клуб переживает изменения. Сможет ли команда порадовать болельщиков? Узнала Маргарита Махрова.-Дима, Дима, Забродин! Спокойно!У игроков "Торпедо" новый главный наставник Дмитрий Вязьмикин. Недавно в клубе произошла рокировка. Дмитрий, который был директором "Торпедо" стал главным тренером, а экс-наставник "чёрно-белых", Александр Акимов занял его должность. Сам Дмитрий - известный владимирский футболист, именно с ним многие болельщики связывают надежды на развитие команды.Дмитрий Вязьмикин, главный тренер ФК Торпедо: "Почётная должность, большая ответственность - в первую очередь. Для себя задачу ставлю собрать боевой коллектив единомышленников. Чтобы выходили на поле и выкладывались на 100 процентов, может, даже и больше. Тот опыт игровой, который у меня есть, тренерского пока мало опыта, но будем добавлять какие-то вещи. Соответственно, это всё будет зависеть от подбора игроков".Сейчас наставники клуба активно просматривают новых потенциальных игроков. Дело в том, что в это межсезонье, по данным руководства клуба, команду покинули 11 футболистов. Одна из самых ощутимых потерь "Торпедо" - капитан команды, Иван Каратыгин. В составе чёрно-белой дружины с небольшими перерывами он играл с 1999 года. По словам директора, Александра Акимова, 36-летнего ветерана клуба не устроил новый предложенный контракт.Александр Акимов, директор ФК "Торпедо": "Мы ему предлагали сотрудничество, но он отказался, да, мы ему понижали зарплату, но, у него была максимальная, мы предлагали среднюю, с тем, что Ивану нужна замена, это обусловлено только футбольной составляющей. Иван уже в возрасте человек, уважаемый, но в возрасте. Ванька принял другое решение, ничего страшного здесь нет, мы всегда рады видеть его".Александр Акимов теперь он будет вести финансово-хозяйственную деятельность команды. Финансирование клуба в этом году не изменится: 36 миллионов - пополам из бюджета города и области - команде должно хватить. Нового капитана "чёрно-белых" выберут коллективно, после того как укомплектуется состав. Один из возможных кандидатов - 27-летний центральный защитник Сергей Шалин. В "Торпедо" он с 2008 года. По словам Сергея, настрой на сезон у команды боевой.Сергей Шалин, игрок ФК "Торпедо": "Конечно, самая первая задача - выигрывать в каждом матче, это первоначально. Чем меньше мы пропустим - тем лучше для всей команды будет".К слову, владимирские футболисты активно болеют за сборную России на Чемпионате мира - 2018. Но игру за выход в полуфинал со сборной Хорватии они могут пропустить. 7 июля "чёрно-белые" и сами будут играть товарищеский матч с "Химками" в Москве. А вот первые игры сезона группы Запад первенства России начнутся 18 июля. Соперником "Торпедо" станет "Псков".