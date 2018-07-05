Эксперты ОНФ обсудили перспективы развития «родовых поместий» во Владимирской области

Эксперты ОНФ обсудили перспективы развития «родовых поместий» во Владимирской областиАктивисты Общероссийского народного фронта посетили содружество поселений «Родное» в Судогодском районе Владимирской области, сообщается на сайте общественного объединения.Сейчас в разных регионах России появляются сотни таких поселений. Их создают люди, которые хотят жить ближе к природе. Сегодня основная проблема развития поселений в том, что они находятся на землях сехозназначения, где по закону нельзя строить жилые дома. Жители «родовых поместий» считают, что этот юридический аспект можно урегулировать. Это будет стимулировать развитие сельских территорий и производство натуральной продукции.«Вероятно, без юридического закрепления по всей стране статуса подобной организации жизни тысяч людей на селе не обойтись, — отметила председатель регионального движения "Мой адрес" Татьяна Гусарова. — Официальное признание такой формы хозяйствования позволит снять многие вопросы».По ее словам, государство и общество при этом должны выработать устраивающее всех компромиссное решение.Сообщается, что эксперты продолжат изучать развитие «родовых поместий» во Владимирской области. Опыт этих поселений предлагается обсудить в формате круглого стола с участием представителей органов власти, общественности и жителей.