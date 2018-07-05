Иран перекроет Ормузский пролив для транспортировки нефти в другие страны, если США продолжат политику санкций против Тегерана. Об этом сообщили представители Корпуса стражей исламской революции.

Иран перекроет Ормузский пролив для транспортировки нефти в другие страны, если США продолжат политику санкций против Тегерана. Об этом сообщили представители Корпуса стражей исламской революции.Заявление стало ответом на обещания Госдепа ужесточить экономические ограничения и лишить Иран всех нефтяных доходов. Ормузский пролив — единственный морской путь, который позволяет транспортировать газ и нефть из стран Персидского залива в Западную Европу, США и Японию. Пятая часть мировых поставок проходит именно через этот пролив. Его закрытие может спровоцировать дефицит и повышение стоимости топлива в ряде государств, отмечает телеканал "Россия 24".