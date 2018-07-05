Катя Семенова не раз признавалась, что ее отрада – восьмилетний внук Матвей. Он очень смышленый, очень самостоятельный мальчик, – заверила артистка. – Мы прекрасно общаемся, хотя я стала бабушкой поздновато. Бабушка в мальчике души не чает. И готова ему отдать все.

Катя Семенова не раз признавалась, что ее отрада – восьмилетний внук Матвей. "Он очень смышленый, очень самостоятельный мальчик, – заверила артистка. – Мы прекрасно общаемся, хотя я стала бабушкой поздновато". Бабушка в мальчике души не чает. И готова ему отдать все."Погулял Матвей с папой под дождем,а теперь у бабушки последнюю майку отобрал!", – такой подписью сопроводила певица размещенную с внуком фотографию. "Ничего, для внука можно отдан последнюю рубашку", "Какой взрослый уже парень! Растет бабушкин помощник", "Ничего страшного! Бабушка новую футболку купит", "Удобно, когда размерчик примерно один", – умиляются пользователи в комментариях.Судя по всему, внуку у Кати очень нравится, ведь у певицы есть внушительная коллекция игрушек. Они – трогательные и забавные, в основном с легким браком. "У меня нет милых мишек и заек, только все "отмороженные", я их по всему миру ищу, – признается Катя. – На днях появилось новое приобретение – косое и кривое фламинго Дурышка. Это просто чудовище!" – хвасталась певица в интервью Dni.Ru.Интересно, что живет Катя скромной однокомнатной квартире. "Это старый дом, который строили пленные немцы. А потом людям дали ордера и сказали: дальше сами. В итоге из двухэтажного по проекту он стал четырехэтажным"."Квартиру в этом доме получили и мои родители. В ней они все построили сами. Кто-то сделал перегородки, и квартиры были двухкомнатные, а мои родители не стали делить пространство на закутки. Я горжусь тем, что живу там, где родилась. Ведь для меня эта квартира – не просто стены, это действительно гнездо. Мне никакие хоромы не нужны, поскольку здесь – память о родителях. А для меня очень ценно все, что связано с ними, с детством, потому что мама и папа очень рано ушли из жизни. Другой квартиры даже не хочу, потому что ценности в жизни у меня другие", – рассказала певица.