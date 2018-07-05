Медалями Дня семьи, любви и верности были удостоены супруги Кирюхиных, Никитины, Полуэктовы, Шевцовы, Николаевы и Федосеевы, еще пяти семьям вручили подарки

Медалями Дня семьи, любви и верности были удостоены супруги Кирюхиных, Никитины, Полуэктовы, Шевцовы, Николаевы и Федосеевы, еще пяти семьям вручили подаркиВо Владимире в преддверии Дня семьи, любви и верности в Патриаршем саду наградили юбиляров семейной жизни, а также пары с многолетними традициями.Награды семьям вручала глава горда Ольга Деева и заместитель главы администрации города Владимира Оксана Ерашова. На торжество были приглашены и молодые семьи, которым еще только предстоит создать свои традиции.Глава города Ольга Деева рассказала:-Во Владимире, начиная с 2013 года, стало доброй традицией чествовать «золотых» и «бриллиантовых» юбиляров супружеской жизни совместно с молодыми парами. В этом и заключается ценность подобных встреч: тем, кто прошел большой отрезок жизненного пути, есть чем поделиться с молодым парам, которые пошли вместе по жизниПомимо официальной части, на церемонии так же выступили местные творческие коллективы.