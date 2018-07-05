ДТП произошло на 178 километре федеральной трассы М-7 «Волга»

ДТП произошло на 178 километре федеральной трассы М-7 «Волга»4 июля произошло ДТП с участием автовоза и легкового автомомбиля. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области, авария произошла около 16.00.По предварительной версии, автовоз «Мерседес», перевозивший автомобили «Хендай» выехал на встречную полосу, а затем вылетел в кювет. Одна из машин, упавших с автовоза, придавила проезжающий мимо легковой автомобиль.Женщина, которая была за рулем легкового автомобиля, получила черепно-мозговую травму. Она была госпитализирована. Водитель грузовика и два пассажира легкового автомобиля не пострадали.