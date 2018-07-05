Ноги Волочковой можно рассматривать и изучать долго – для врачей разных специальностей это прекрасное наглядное пособие

Ноги Волочковой можно рассматривать и изучать долго – для врачей разных специальностей это прекрасное наглядное пособие"Когда бы знали из какого сора растут стихи", – писала Анна Ахматова. "Когда бы знали, какой ценой достается кажущаяся легкость на сцене", – можно перефразировать поэтессу, если взглянуть на ноги Насти Волочковой. Фотографию конечностей артистка выставила на своей странице в социальной сети Instagram. Размер, опухлость, расплющенность, кривые пальцы – все выглядит просто страшно. Танцовщица благоразумно закрыла комментарии под снимком – иначе бы хлебнула от "доброжелателей".Увидевшие этот снимок врачи уверяют, что Волочковой грозят три профзаболевания – тромбофлебит, артрит, артроз. За красоту и легкость приходится платить таким образом. Ведь Настя танцует почти четверть века!Ее рабочие ноги выглядят не эстетично из-за так называемой вальгусной деформации стоп и выросших на пальцах шишек. Все это – следствие перегрузок во время репетиций и выступлений. По словам специалистов, в танце стопа испытывает постоянное напряжение, выходящее за рамки естественных природных способностей. Поэтому с годами передняя часть стопы становятся распластанной, на пальцах образуется поперечное плоскостопие, крайние плюсневые кости расходятся в стороны, расширяется передний отдел стопы.Еще одной профессиональной проблемой Волочковой, судя по всему, является утолщение костей и изменение длины пальцев ног: во время танца ее стопа скручивается и раскручивается в противоположных направлениях относительно переднего и заднего отделов. По-другому и быть не может, ведь ноги должны удерживать вес тела на пятачке туфель пуантов площадью не более двух квадратных сантиметров.