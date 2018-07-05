Депутаты Госдумы не допустят ухудшения жизни сограждан, находящихся на пенсии. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Так председатель нижней палаты парламента прокомментировал выступление первого замглавы фракции Единая Россия Андрея Исаева, который призвал коллег-законодателей сделать все необходимое для того, чтобы не прийти к ситуации, когда возникнет надобность возраст повышать, а пенсии понижать.
Депутаты Госдумы не допустят ухудшения жизни сограждан, находящихся на пенсии. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Так председатель нижней палаты парламента прокомментировал выступление первого замглавы фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, который призвал коллег-законодателей сделать все необходимое для того, чтобы не прийти к ситуации, когда возникнет надобность возраст повышать, а пенсии понижать.
По словам Вячеслава Володина, депутатам Госдумы совместно
искать решения, которые не приведут к ухудшению жизни россиян, находящихся на
заслуженном отдыхе. "Мы не допустим снижения пенсий, мы не допустим ухудшения
жизни пенсионеров, – сказал спикер нижней палаты. – Поэтому необходимо решения
искать – и искать нам с вами вместе".
Председатель Госдумы призвал все депутатов участвовать в
диалоге по вопросам пенсионной реформы. Он отметил, что Андрей Исаев озвучил уже
предложения к диалогу. "Давайте его вести", – сказал Володин.
В ходе сегодняшнего пленарного заседания Андрей Исаев
отметил, что депутаты должны понимать неизбежность и необходимость совершенствования
пенсионной системы. "Решение неизбежно придется принимать", -
подчеркнул парламентарий, обращаясь к находящимся в зале законодателям.
Сейчас, подчеркнул он, подняв пенсионный возраст, "мы
можем поднять пенсии". "Завтра, подняв пенсионный возраст, мы сможем
только удержать пенсии, – сказал Исаев. – Послезавтра нам придется и возраст
повышать, и пенсии понижать".
Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин уже
подчеркивал, что целью предлагаемых изменений должна стать "реализация
задачи по повышению уровня жизни пенсионеров". По словам спикера нижней
палаты, депутаты намерены провести всестороннее обсуждение законопроекта до
рассмотрения его в первом чтении.
О планах российских властей увеличить пенсионный возраст 14
июня объявил глава кабмина Дмитрий Медведев. Повышение планки должно начаться в
2019 году. Согласно предлагаемым поправкам, мужчины будут работать до 65 лет, а
женщины – до 63-х (в настоящее время 60 и 55 лет соответственно).