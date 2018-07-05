Депутаты Госдумы не допустят ухудшения жизни сограждан, находящихся на пенсии. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Так председатель нижней палаты парламента прокомментировал выступление первого замглавы фракции Единая Россия Андрея Исаева, который призвал коллег-законодателей сделать все необходимое для того, чтобы не прийти к ситуации, когда возникнет надобность возраст повышать, а пенсии понижать.

Депутаты Госдумы не допустят ухудшения жизни сограждан, находящихся на пенсии. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Так председатель нижней палаты парламента прокомментировал выступление первого замглавы фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, который призвал коллег-законодателей сделать все необходимое для того, чтобы не прийти к ситуации, когда возникнет надобность возраст повышать, а пенсии понижать.По словам Вячеслава Володина, депутатам Госдумы совместноискать решения, которые не приведут к ухудшению жизни россиян, находящихся назаслуженном отдыхе. "Мы не допустим снижения пенсий, мы не допустим ухудшенияжизни пенсионеров, – сказал спикер нижней палаты. – Поэтому необходимо решенияискать – и искать нам с вами вместе".Председатель Госдумы призвал все депутатов участвовать вдиалоге по вопросам пенсионной реформы. Он отметил, что Андрей Исаев озвучил ужепредложения к диалогу. "Давайте его вести", – сказал Володин.В ходе сегодняшнего пленарного заседания Андрей Исаевотметил, что депутаты должны понимать неизбежность и необходимость совершенствованияпенсионной системы. "Решение неизбежно придется принимать", -подчеркнул парламентарий, обращаясь к находящимся в зале законодателям.Сейчас, подчеркнул он, подняв пенсионный возраст, "мыможем поднять пенсии". "Завтра, подняв пенсионный возраст, мы сможемтолько удержать пенсии, – сказал Исаев. – Послезавтра нам придется и возрастповышать, и пенсии понижать".Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин ужеподчеркивал, что целью предлагаемых изменений должна стать "реализациязадачи по повышению уровня жизни пенсионеров". По словам спикера нижнейпалаты, депутаты намерены провести всестороннее обсуждение законопроекта дорассмотрения его в первом чтении.О планах российских властей увеличить пенсионный возраст 14июня объявил глава кабмина Дмитрий Медведев. Повышение планки должно начаться в2019 году. Согласно предлагаемым поправкам, мужчины будут работать до 65 лет, аженщины – до 63-х (в настоящее время 60 и 55 лет соответственно).