Депутаты Госдумы не допустят ухудшения жизни сограждан, находящихся на пенсии. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Так председатель нижней палаты парламента прокомментировал выступление первого замглавы фракции Единая Россия Андрея Исаева, который призвал коллег из оппозиционных фракций сделать все необходимое для того, чтобы не прийти к ситуации, когда возникнет надобность возраст повышать, а пенсии понижать.
Депутаты Госдумы не допустят ухудшения жизни сограждан, находящихся на пенсии. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Так председатель нижней палаты парламента прокомментировал выступление первого замглавы фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, который призвал коллег из оппозиционных фракций сделать все необходимое для того, чтобы не прийти к ситуации, когда возникнет надобность возраст повышать, а пенсии понижать.
По словам Вячеслава Володина, депутатам Госдумы надо совместно
искать решения, которые не приведут к ухудшению жизни россиян, находящихся на
заслуженном отдыхе. "Мы не допустим снижения пенсий, мы не допустим ухудшения
жизни пенсионеров, – сказал спикер нижней палаты. – Поэтому необходимо решения
искать, и искать нам с вами вместе".
Председатель нижней палаты призвал депутатов-оппозиционеров участвовать в
обсуждении вопросов совершенствования пенсионной системы. Он отметил, что Андрей Исаев уже озвучил предложения к диалогу. "Давайте его вести", – добавил Володин.
В ходе сегодняшнего пленарного заседания Исаев подчеркнул, что депутаты должны понимать неизбежность и необходимость совершенствования
пенсионной системы. "Решение неизбежно придется принимать", -
заявил парламентарий, обращаясь к находящимся в зале законодателям.
Сейчас, подчеркнул он, подняв пенсионный возраст, "мы
можем поднять пенсии". "Завтра, подняв пенсионный возраст, мы сможем
только удержать пенсии, – сказал депутат. – Послезавтра нам придется и возраст
повышать, и пенсии понижать".
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что целью предлагаемых изменений должна стать "реализация
задачи по повышению уровня жизни пенсионеров". По словам спикера нижней
палаты, депутаты намерены провести всестороннее обсуждение законопроекта до
рассмотрения его в первом чтении.
О планах российских властей увеличить пенсионный возраст 14
июня объявил глава кабмина Дмитрий Медведев. Повышение планки должно начаться в
2019 году. Согласно предлагаемым поправкам, мужчины будут работать до 65 лет, а
женщины – до 63-х (в настоящее время 60 и 55 лет соответственно).