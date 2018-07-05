Депутаты Госдумы не допустят ухудшения жизни сограждан, находящихся на пенсии. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Так председатель нижней палаты парламента прокомментировал выступление первого замглавы фракции Единая Россия Андрея Исаева, который призвал коллег из оппозиционных фракций сделать все необходимое для того, чтобы не прийти к ситуации, когда возникнет надобность возраст повышать, а пенсии понижать.

Депутаты Госдумы не допустят ухудшения жизни сограждан, находящихся на пенсии. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Так председатель нижней палаты парламента прокомментировал выступление первого замглавы фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, который призвал коллег из оппозиционных фракций сделать все необходимое для того, чтобы не прийти к ситуации, когда возникнет надобность возраст повышать, а пенсии понижать.По словам Вячеслава Володина, депутатам Госдумы надо совместноискать решения, которые не приведут к ухудшению жизни россиян, находящихся назаслуженном отдыхе. "Мы не допустим снижения пенсий, мы не допустим ухудшенияжизни пенсионеров, – сказал спикер нижней палаты. – Поэтому необходимо решенияискать, и искать нам с вами вместе".Председатель нижней палаты призвал депутатов-оппозиционеров участвовать вобсуждении вопросов совершенствования пенсионной системы. Он отметил, что Андрей Исаев уже озвучил предложения к диалогу. "Давайте его вести", – добавил Володин.В ходе сегодняшнего пленарного заседания Исаев подчеркнул, что депутаты должны понимать неизбежность и необходимость совершенствованияпенсионной системы. "Решение неизбежно придется принимать", -заявил парламентарий, обращаясь к находящимся в зале законодателям.Сейчас, подчеркнул он, подняв пенсионный возраст, "мыможем поднять пенсии". "Завтра, подняв пенсионный возраст, мы сможемтолько удержать пенсии, – сказал депутат. – Послезавтра нам придется и возрастповышать, и пенсии понижать".Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что целью предлагаемых изменений должна стать "реализациязадачи по повышению уровня жизни пенсионеров". По словам спикера нижнейпалаты, депутаты намерены провести всестороннее обсуждение законопроекта дорассмотрения его в первом чтении.О планах российских властей увеличить пенсионный возраст 14июня объявил глава кабмина Дмитрий Медведев. Повышение планки должно начаться в2019 году. Согласно предлагаемым поправкам, мужчины будут работать до 65 лет, аженщины – до 63-х (в настоящее время 60 и 55 лет соответственно).