Генетики нашли выключатель рака в организме человека. Ученые уверены, что в ближайшем будущем с помощью этой технологии смогут победить неизлечимые формы заболевания.

Генетики нашли "выключатель" рака в организмечеловека. Ученые уверены, что в ближайшем будущем с помощью этой технологиисмогут победить неизлечимые формы заболевания.Ученые разработали специальный алгоритм – он находит гены,провоцирующие развитие тяжелых форм онкологии. С помощью новой технологииисследователям удалось "притормозить" развитие рабдомиосаркомы —одной из самых тяжелых форм рака, что поражает в основном детей и подростков.Уникальных результатов добились генетики и онкологи изЮго-Западного медицинского центра в американском штате Юта. С помощьюинструментов для генетического редактирования нашли нужные гены, после чего"отключили" их от процесса формирования злокачественных образований.Новая технология дает шанс создать специальные препараты,подавляющие активность нежелательных генов. По мнению исследователей, уже вближайшее время будет разработан универсальный генетический препарат, которыйсущественно облегчит лечение самых тяжелых форм онкологических заболеваний, пишетEurek Alert.Ранее Dni.Ru писали о новом методе диагностики онкологии. Зараженные клетки находят с помощью звуковых волн.Больные клетки в организме пациента значительно крупнее, чем обычные. Звуковые волны особой частоты обладают способностью находить эти объекты и собирать в определенной точке для последующего анализа.