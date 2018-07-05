Корреспонденты и фотографы газеты «Щит и меч» вместе со всей страной следят за развитием событий на чемпионате мира по футболу. Об этом и многом другом - в свежем номере издания.

Все флаги в гости к намДолгожданный спортивный форум мирового значения захватил в свои объятия не только любителей футбола, но и совершенно равнодушных к этому виду спорта людей. Что уж говорить о сотрудниках полиции, служба которых в этот горячий период направлена в первую очередь на обеспечение безопасности в городах, принимающих чемпионат.Главное, что всё это не зря: наша футбольная дружина своей волей к победе заставила поверить, что России всё по плечу и не нужно бояться прописных фаворитов. Верим в Команду!Корреспонденты и фотографы газеты «Щит и меч» вместе со всей страной следят за развитием событий.Первое слово бухгалтера - «нет»Зачастую о бухгалтерах в погонах вспоминают, когда на мобильной телефон приходит сообщение о зачислении зарплаты. Но главное для счетоводов - рачительное использование бюджетных средств. Ведомственный финансист всегда старается сэкономить государственные деньги.- Первое слово хорошего бухгалтера - «нет». Спрашивают: «А деньги есть?» Говорю: «Нет!» Даже если они есть, - рассказывает руководитель бухгалтерского подразделения в отделе МВД России по городу Магадану майор внутренней службы Елена Коржова.- Надо понять, на что эти средства будут потрачены и зачем.В философии этой профессии разобрался наш корреспондент.Счёт 5:4 в пользу мальчиков- Если люди живут в согласии и любви, детей должно быть столько, сколько посылает им Господь, - считает сотрудник МО МВД России «Унечский» майор полиции Александр Сергеенко. Он знает, о чём говорит: в семье полицейского воспитываются девять родных детей.- У нас пятеро мальчиков и четыре девочки. И каждый из детей - самый любимый и уникальный. Стараемся создать такую атмосферу в доме, чтобы ребятам хотелось сюда вернуться, - рассказывает майор полиции.Несколько лет назад стараниями руководства УМВД России по Брянской области Александр, Жанна и дети получили новую просторную квартиру. А в этом году супруги празднуют фарфоровую свадьбу. ВУнечском районе, где они живут, их называют местными Петром и Февроньей.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 25, а также на интернет-странице издания.