Информация о новом отравлении в Великобритании появилась за
несколько дней до запланированной в Хельсинки встречи Владимира Путина и
Дональда Трампа. Не исключено, что главная цель очередной провокации Лондона –
сорвать исторический саммит.
Информация о новом отравлении в Великобритании появилась за
несколько дней до запланированной в Хельсинки встречи Владимира Путина и
Дональда Трампа. Не исключено, что главная цель очередной провокации Лондона –
сорвать исторический саммит.
Если совершить небольшой экскурс в историю, то можно заметить
одну немаловажную деталь, связывающую два эпизода отравлений в Британии. На нее
обратил внимание политолог Николай Платошкин. Рассуждая в эфире , он напомнил, что семью Скрипалей отравили за две недели до
президентских выборов в России, а двух наркоманов в Эймсбери – накануне встречи
Путина и Трампа.
"Они (британские власти) уже даже в этом повторяются:
очередные двое британских подданных сами из Эймсбери, но якобы в пятницу были в
Солсбери, где в парке "негодяи-русские" оставили контейнер с "Новичком".
Какая встреча-то может быть вообще? Санкции надо снова вводить", – сказал
Платошкин и предположил, что о новых санкциях вот-вот объявят.
Накануне британские власти сообщили о двух пострадавших от
применения нервно-паралитического вещества "Новичок": в бессознательном
состоянии в больницу увезли женщину 44 лет и 45-летнего мужчину. Известно, что
эти двое были наркоманами и состояли на наркологическом учете.
Тем временем Лондон пока не нашел прямой связи нового отравления
"Новичком" с делом Скрипалей. Заместитель министра внутренних дел Великобритании
Бен Уоллес заявил, что отравление в Эймсбери не является покушением. В тоже
время чиновник отметил, что власти страны по-прежнему обвиняют Россию в
организации покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери.
Уоллес подчеркнул, что основанием для таких утверждений
является разработка Россией нервно-паралитического вещества "Новичок". После
этого она заявил, что Великобритания по-прежнему ждет от России информации по
поводу инцидента в Солсбери.