Информация о новом отравлении в Великобритании появилась за несколько дней до запланированной в Хельсинки встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Не исключено, что главная цель очередной провокации Лондона – сорвать исторический саммит.

Информация о новом отравлении в Великобритании появилась занесколько дней до запланированной в Хельсинки встречи Владимира Путина иДональда Трампа. Не исключено, что главная цель очередной провокации Лондона –сорвать исторический саммит.Если совершить небольшой экскурс в историю, то можно заметитьодну немаловажную деталь, связывающую два эпизода отравлений в Британии. На нееобратил внимание политолог Николай Платошкин. Рассуждая в эфире , он напомнил, что семью Скрипалей отравили за две недели допрезидентских выборов в России, а двух наркоманов в Эймсбери – накануне встречиПутина и Трампа."Они (британские власти) уже даже в этом повторяются:очередные двое британских подданных сами из Эймсбери, но якобы в пятницу были вСолсбери, где в парке "негодяи-русские" оставили контейнер с "Новичком".Какая встреча-то может быть вообще? Санкции надо снова вводить", – сказалПлатошкин и предположил, что о новых санкциях вот-вот объявят.Накануне британские власти сообщили о двух пострадавших отприменения нервно-паралитического вещества "Новичок": в бессознательномсостоянии в больницу увезли женщину 44 лет и 45-летнего мужчину. Известно, чтоэти двое были наркоманами и состояли на наркологическом учете.Тем временем Лондон пока не нашел прямой связи нового отравления"Новичком" с делом Скрипалей. Заместитель министра внутренних дел ВеликобританииБен Уоллес заявил, что отравление в Эймсбери не является покушением. В тожевремя чиновник отметил, что власти страны по-прежнему обвиняют Россию ворганизации покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери.Уоллес подчеркнул, что основанием для таких утвержденийявляется разработка Россией нервно-паралитического вещества "Новичок". Послеэтого она заявил, что Великобритания по-прежнему ждет от России информации поповоду инцидента в Солсбери.