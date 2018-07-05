Победительница шоу Холостяк модель Дарья Клюкина жалуется
на здоровье. Девушке потребовалась помощь врачей.
Победительница шоу "Холостяк" модель Дарья Клюкина жалуется
на здоровье. Девушке потребовалась помощь врачей.
В своем Instagram красотка опубликовала тревожный пост. По
словам модели, она испытала настоящий ужас.
"Нет ничего важнее здоровья, друзья. Все болезни начинаются
с переживаний и стрессов. Мы никогда не знаем, чем это может обернуться. У меня сегодня впервые был наркоз, прошу вас
не волноваться, уже все в порядке и я прекрасно себя чувствую. Просто утром
плакала в трубку маме, какой бы сильной я не была, мне также страшно, как и в
детстве. Вам мне хочется от души пожелать здоровья. Это самое главное в жизни,
пусть я повторяюсь. 🙏❤ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –
Прим. ред.)", – написала Дарья в микроблоге.
Поклонники
отметили, что, скорее всего, Клюкина переживает из-за неудавшихся отношений с
певцом Егором Кридом, за сердце которого она боролась на "Холостяке". Фоллеверы
пожелали девушке скорейшего выздоровления и попросили Клюкину запыть певца и больше внимания
уделять своему здоровью.
Между
тем ходят слухи, что Егор Крид нашел себе новую пассию. Возлюбленной артиста стала финалистка проекта "Песни" НаZимой. Артист даже как-то
обмолвился, что "рад был бы видеть девушку в числе своих потенциальных невест".
Добавим,
что НаZима старше Крида на несколько лет. Девушка развелась с
мужем и воспитывает трехлетнюю дочь Амелию. Ранее артистка аствовала в
казахской версии "Фабрики звезд" и была солисткой группы ALTYN GIRLS.