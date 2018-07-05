Победительница шоу Холостяк модель Дарья Клюкина жалуется на здоровье. Девушке потребовалась помощь врачей.

Победительница шоу "Холостяк" модель Дарья Клюкина жалуетсяна здоровье. Девушке потребовалась помощь врачей.В своем Instagram красотка опубликовала тревожный пост. Пословам модели, она испытала настоящий ужас."Нет ничего важнее здоровья, друзья. Все болезни начинаютсяс переживаний и стрессов. Мы никогда не знаем, чем это может обернуться. У меня сегодня впервые был наркоз, прошу васне волноваться, уже все в порядке и я прекрасно себя чувствую. Просто утромплакала в трубку маме, какой бы сильной я не была, мне также страшно, как и вдетстве. Вам мне хочется от души пожелать здоровья. Это самое главное в жизни,пусть я повторяюсь. 🙏❤ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)", – написала Дарья в микроблоге.Поклонникиотметили, что, скорее всего, Клюкина переживает из-за неудавшихся отношений спевцом Егором Кридом, за сердце которого она боролась на "Холостяке". Фоллеверыпожелали девушке скорейшего выздоровления и попросили Клюкину запыть певца и больше вниманияуделять своему здоровью.Междутем ходят слухи, что Егор Крид нашел себе новую пассию. Возлюбленной артиста стала финалистка проекта "Песни" НаZимой. Артист даже как-тообмолвился, что "рад был бы видеть девушку в числе своих потенциальных невест".Добавим,что НаZима старше Крида на несколько лет. Девушка развелась смужем и воспитывает трехлетнюю дочь Амелию. Ранее артистка аствовала вказахской версии "Фабрики звезд" и была солисткой группы ALTYN GIRLS.