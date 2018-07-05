На британских травяных кортах продолжается третий в сезоне турнир серии Большого шлема – Уимблдон. Российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг турнира после того, как одержал победу над киприотом Маркосом Багдатисом.

На британских травяных кортах продолжается третий в сезоне турнир серии "Большого шлема" – Уимблдон. Российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг турнира после того, как одержал победу над киприотом Маркосом Багдатисом.Поединок для россиянина выдался не самым простым – победы Хачанов добился после борьбы в пяти сетах. Итоговый счет 6:3, 6:4, 3:6, 6:7 (4:7), 7:5 в его пользу. Соперники провели на корте 3 часа 15 минут. Отметим, 22-летний россиянин сыграл уже второй пятисетовый поединок на нынешнем Уимблдоне.Следующим соперником Хачанова станет американский теннисист Фрэнсис Тиафо. Игра состоится шестого июля.