Актер Максим Виторган вскоре предстанет перед зрителями в новом амплуа. Артист пока старается не рассказывать о своем персонаже, однако отмечает, что у него будут усы.

Актер Максим Виторган вскоре предстанет перед зрителями вновом амплуа. Артист пока старается не рассказывать о своем персонаже, однакоотмечает, что у него будут усы.Об этом Виторган рассказал на презентации сериала "Новыйчеловек", который скоро выйдет на телевизионные экраны. Максим поведал, что насъемках ему приходилось приклеивать искусственные волосы на лицо.Присутствующие журналисты засыпали артиста вопросами,неужели он предвидел, что Иван Ургант запустит акцию "Усы надежды" в поддержку сборнойРоссии на ЧМ по футболу. "Мне бы хотелось почувствовать свою причастность куспеху нашей сборной на чемпионате, но на самом деле я ни на одну секунду неверил в эту команду, страшно на них ругался",– сообщил прессе Максим.Артист отметил, что очень переживал за наших футболистов. "Вовремя матча Испания – Россия три раза чуть не умер на стадионе", – лукавоотметил актер.Виторган с юмором отметил, что в будущем внесет отдельный пункт в контракт, о том, чтобы никаких приклеенных бород и усов на съемкахбольше не было. "Потому что за четыре месяца каждодневного приклеивания усов уменя выработалась жуткая мозоль на душе и на губе. Я пытался ради съемокотпускать усы просто усилием воли, но поскольку снимали мы каждый деньпрактически, мне это сделать никак не удавалось. Гримеры требовали, чтобы я,наоборот, все сбривал, так им, видите ли, было удобнее клеить накладные усы", -рассказал Виторган.По словам актера, для него это прощальная комедийная роль,потому что "сил моих больше нет". Исключение он готов сделать только ради второгосезона "Нового человека", сообщает .