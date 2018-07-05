Грязной политической игрой назвала ситуацию вокруг инцидента в британском городе Эймсбери официальный представитель МИД России. Мария Захарова снова призвала Лондон к взаимодействию с Москвой в деле об отравлениях в Солсбери.

Грязной политической игрой назвала ситуацию вокруг инцидентав британском городе Эймсбери официальный представитель МИД России. МарияЗахарова снова призвала Лондон к взаимодействию с Москвой в деле об отравленияхв Солсбери.Захарова призывает британскую полицию не идти на поводу уопределенных сил в Лондоне, которые затеяли игры с "Новичком". Следуетначать, наконец, взаимодействовать с правоохранительными органами России врасследовании – тем более, что речь идет, в том числе, о российских гражданах."Мы были шокированы сегодня, увидев официальныезаявления британских официальных лиц о том, что они ждут некоего взаимодействияот российской стороны",– добавила официальный представитель МИД.44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули былиобнаружены без сознания в своем доме в Эйнсбери 30 июня – однако известно обэтом стало лишь 4 июля. Британцев доставили в больницу Солсберри, где врачиобнаружили у пострадавших те же симптомы, что и у бывшего полковника ГРУ СергеяСкрипаля и его дочери Юлии. Полиция заявила, что их отравили веществом "Новичок",как и Скрипалей – однако позже заявила, что связи между отравлениями нет.Тем не менее, министр внутренних дел Великобритании СаджидДжавид призвал российские власти объяснить происходящее. Он подчеркнул, чтоЛондон "не намерен мириться с тем, что британские граждане становятся преднамереннымиили случайными жертвами подобных атак".Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия попали вту же больницу в марте. Лондон сообщил, что они были отравленынервно-паралитическим веществом "Новичок", и заявил о причастности кинциденту российских спецслужб. В Москве отрицают все обвинения.Эксперты считают, что очередная порция обвинений в адрес Москвыпоявилась в связи с предстоящим саммитом России и США. "Эти заявлениянаправлены на то, чтобы сорвать встречу Трампа и Путина. Они все этоопубликовали 4 июля, в день независимости США, за 14 дней до саммита. Скрипалейотравили за 14 дней до выборов президента РФ. Они уже даже в этом повторяются",– заявил в эфире завкафедрой международных отношений и дипломатииМосковского гуманитарного университета Николай Платошкин.По мнению политолога, дело закончится введением новыхсанкций. Объявления об этом можно ожидать в ближайшее время.