Грязной политической игрой назвала ситуацию вокруг инцидента
в британском городе Эймсбери официальный представитель МИД России. Мария
Захарова снова призвала Лондон к взаимодействию с Москвой в деле об отравлениях
в Солсбери.
Грязной политической игрой назвала ситуацию вокруг инцидента
в британском городе Эймсбери официальный представитель МИД России. Мария
Захарова снова призвала Лондон к взаимодействию с Москвой в деле об отравлениях
в Солсбери.
Захарова призывает британскую полицию не идти на поводу у
определенных сил в Лондоне, которые затеяли игры с "Новичком". Следует
начать, наконец, взаимодействовать с правоохранительными органами России в
расследовании – тем более, что речь идет, в том числе, о российских гражданах.
"Мы были шокированы сегодня, увидев официальные
заявления британских официальных лиц о том, что они ждут некоего взаимодействия
от российской стороны",– добавила официальный представитель МИД.
44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули были
обнаружены без сознания в своем доме в Эйнсбери 30 июня – однако известно об
этом стало лишь 4 июля. Британцев доставили в больницу Солсберри, где врачи
обнаружили у пострадавших те же симптомы, что и у бывшего полковника ГРУ Сергея
Скрипаля и его дочери Юлии. Полиция заявила, что их отравили веществом "Новичок",
как и Скрипалей – однако позже заявила, что связи между отравлениями нет.
Тем не менее, министр внутренних дел Великобритании Саджид
Джавид призвал российские власти объяснить происходящее. Он подчеркнул, что
Лондон "не намерен мириться с тем, что британские граждане становятся преднамеренными
или случайными жертвами подобных атак".
Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия попали в
ту же больницу в марте. Лондон сообщил, что они были отравлены
нервно-паралитическим веществом "Новичок", и заявил о причастности к
инциденту российских спецслужб. В Москве отрицают все обвинения.
Эксперты считают, что очередная порция обвинений в адрес Москвы
появилась в связи с предстоящим саммитом России и США. "Эти заявления
направлены на то, чтобы сорвать встречу Трампа и Путина. Они все это
опубликовали 4 июля, в день независимости США, за 14 дней до саммита. Скрипалей
отравили за 14 дней до выборов президента РФ. Они уже даже в этом повторяются",
– заявил в эфире завкафедрой международных отношений и дипломатии
Московского гуманитарного университета Николай Платошкин.
По мнению политолога, дело закончится введением новых
санкций. Объявления об этом можно ожидать в ближайшее время.