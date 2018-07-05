Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Скотленд-Ярда об отравлении двоих человек нервно-паралитическим веществом Новичок в городе Эймсбери. Своем мнение дипломат выразила на своей странице в Facebook.

Официальный представитель МИД России Мария Захаровапрокомментировала заявления Скотленд-Ярда об отравлении двоих человек нервно-паралитическим веществом "Новичок" в городеЭймсбери. Своем мнение дипломат выразила на своей странице в Facebook.Захарова процитировала слова главы контртеррористическогоподразделения полиции Лондона Нила Базу. Ранее он озвучил результаты исследования в лаборатории Портон-Дауна.Затем официальный представительвнешнеполитического ведомства иронично поинтересовалась: "А где же Тереза Мэй?".Пользователи соцсети тут же стали делиться своими версиями о местонахождении премьер-министраВеликобритании."Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены –прим. ред.). "Тереза Мэй, очевидно, поехала закрывать протекающий НовичкамиПортон-Даун, что бы они еще и королеву случайно не отравили. Ну, я бы на ееместе – так бы и поступил", "Тереза с Борисом празднуют победу демократии надздравым смыслом", – написали фолловеры.Стало известно и то, что Лондон не нашел связинового отравления "Новичком" с делом Скрипалей. Министр по вопросамбезопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что отравление в Эймсбери неявляется целенаправленным покушением, передает телеканал Sky News. Такжеон подчеркнул, что ни у кого, кто взаимодействовал с жертвами, специалисты необнаружили симптомов отравления.Напомним, инцидентс 40-летними мужчиной и женщиной произошел 30 июня. Изначально правоохранителипредположили, что пара отравилась наркотическими веществами. Однако вскоре былавысказана версия о "Новичке".