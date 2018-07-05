Официальный представитель МИД России Мария Захарова
прокомментировала заявления Скотленд-Ярда об отравлении двоих человек нервно-паралитическим веществом Новичок в городе
Эймсбери. Своем мнение дипломат выразила на своей странице в Facebook.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
прокомментировала заявления Скотленд-Ярда об отравлении двоих человек нервно-паралитическим веществом "Новичок" в городе
Эймсбери. Своем мнение дипломат выразила на своей странице в Facebook.
Захарова процитировала слова главы контртеррористического
подразделения полиции Лондона Нила Базу. Ранее он озвучил результаты исследования в лаборатории Портон-Дауна.
Затем официальный представитель
внешнеполитического ведомства иронично поинтересовалась: "А где же Тереза Мэй?".
Пользователи соцсети тут же стали делиться своими версиями о местонахождении премьер-министра
Великобритании.
"Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены –
прим. ред.). "Тереза Мэй, очевидно, поехала закрывать протекающий Новичками
Портон-Даун, что бы они еще и королеву случайно не отравили. Ну, я бы на ее
месте – так бы и поступил", "Тереза с Борисом празднуют победу демократии над
здравым смыслом", – написали фолловеры.
Стало известно и то, что Лондон не нашел связи
нового отравления "Новичком" с делом Скрипалей. Министр по вопросам
безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что отравление в Эймсбери не
является целенаправленным покушением, передает телеканал Sky News. Также
он подчеркнул, что ни у кого, кто взаимодействовал с жертвами, специалисты не
обнаружили симптомов отравления.
Напомним, инцидент
с 40-летними мужчиной и женщиной произошел 30 июня. Изначально правоохранители
предположили, что пара отравилась наркотическими веществами. Однако вскоре была
высказана версия о "Новичке".