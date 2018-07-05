Учительница из американского штата
Флорида страдала редким недугом, который мешал ей вести интимную жизнь. К счастью,
женщина сумела вылечиться от тяжелой формы вагинизма.
Учительница из американского штата
Флорида страдала редким недугом, который мешал ей вести интимную жизнь. К счастью,
женщина сумела вылечиться от тяжелой формы вагинизма.
С проблемой Кэрен
Буоно столкнулась в 16 лет, когда я в первый раз попыталась заняться любовью со
своим парнем. Однако ничего не получилось. Так происходило и с другими
партнерами. Девушке пришлось отказаться от секса, оправдываясь перед мужчинами
желанием дождаться свадьбы.
В 25 лет Кэрен решилась обратиться к врачу. После того, как
медик не нашел никаких отклонений, американка убедила себя в том, что проблема
носит психологический характер и "все это" у нее "в голове", сообщает Daily
Mirror.
В 31 год она встретила свою судьбу и предприняла новую попытку
выяснить причину своих затруднений. На этот раз у нее обнаружили вагинизм. При
этом заболевании проиходит непроизвольное сокращение лобково-копчиковой мышцы,
что делает вагинальное проникновение невозможным.
Кэрен
назначили четырехмесячный курс лечения. Она старательно следовала всем инструкциям
врачей и регулярно посещала занятия. Через несколько месяцев ей впервые удалось
заняться сексом со своим женихом.
Как писали Dni.Ru, около 30% женщин никогда не испытывали удовольствия в постели.
Эксперт-сексолог Елена Бэкман назвала девять возможных причин аноргазмии у
женщин. Среди таковых – хроническая усталость, слабость интимных мышц,
психологическая травма, слишком быстрый половой акт, гинекологические
заболевания, гормональные нарушения, неопытность, низкая самооценка и ненайденная
точка G.