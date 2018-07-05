Учительница из американского штата Флорида страдала редким недугом, который мешал ей вести интимную жизнь. К счастью, женщина сумела вылечиться от тяжелой формы вагинизма.

Учительница из американского штатаФлорида страдала редким недугом, который мешал ей вести интимную жизнь. К счастью,женщина сумела вылечиться от тяжелой формы вагинизма.С проблемой КэренБуоно столкнулась в 16 лет, когда я в первый раз попыталась заняться любовью сосвоим парнем. Однако ничего не получилось. Так происходило и с другимипартнерами. Девушке пришлось отказаться от секса, оправдываясь перед мужчинамижеланием дождаться свадьбы.В 25 лет Кэрен решилась обратиться к врачу. После того, какмедик не нашел никаких отклонений, американка убедила себя в том, что проблеманосит психологический характер и "все это" у нее "в голове", сообщает DailyMirror.В 31 год она встретила свою судьбу и предприняла новую попыткувыяснить причину своих затруднений. На этот раз у нее обнаружили вагинизм. Приэтом заболевании проиходит непроизвольное сокращение лобково-копчиковой мышцы,что делает вагинальное проникновение невозможным.Кэренназначили четырехмесячный курс лечения. Она старательно следовала всем инструкциямврачей и регулярно посещала занятия. Через несколько месяцев ей впервые удалосьзаняться сексом со своим женихом.Как писали Dni.Ru, около 30% женщин никогда не испытывали удовольствия в постели.Эксперт-сексолог Елена Бэкман назвала девять возможных причин аноргазмии уженщин. Среди таковых – хроническая усталость, слабость интимных мышц,психологическая травма, слишком быстрый половой акт, гинекологическиезаболевания, гормональные нарушения, неопытность, низкая самооценка и ненайденнаяточка G.