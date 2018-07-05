«Синема парк» перестал работать вместе со всем торговым центром 26 июля из-за нарушения пожарной безопасности

«Синема парк» перестал работать вместе со всем торговым центром 26 июля из-за нарушения пожарной безопасностиВ Коврове по решению городского суда на время была приостановлена работа торгового цента «Ковров Молл», а также четырехзального кинотеатра.Как сообщает сайт «Синема парка» , кинотеатр перестал работать «в связи с профилактическими работами», которые продлятся до 30 июля.На решение о закрытии торгового центра поступила частная жалоба от адвоката ООО «Ковров Молл». Суд направил копии жалобы в ООО «Ковров Молл», пракуратуру и МЧС.На данный момент суд по делу нарушений торговым центром правил пожарной безопасности приостановлен. Сейчас проводится судебная пожарно-техническая экспертиза, которая выявит обоснованность жалобы ковровского городского прокурора о закрытии торгового центра.