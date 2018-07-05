«…Огромная благодарность начальнику ОДН Вязниковского ОМВД майору полиции Александру Викторовичу Лебедеву за оказанную помощь моей пожилой маме».

В адрес начальника УМВД России по Владимирской области генерал-майора полиции Василия Кукушкина поступило письмо от жительницы города Вязники с выражением благодарности начальнику отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Вязниковскому району майору полиции Александру Лебедеву:«От себя лично и по просьбе своей 87-летней мамы выражаю огромную благодарность начальнику ОДН ОМВД России по Вязниковскому району Александру Викторовичу Лебедеву за своевременно оказанную помощь.Моя мама – пожилая женщина, инвалид, в этот день находилась дома одна. Выйдя на балкон, расположенный на третьем этаже, она не удержалась и упала на пол, самостоятельно встать не смогла. Это увидели находившиеся во дворе девушки, которые и обратились за помощью к майору полиции.Чтобы помочь, Александр Викторович через соседний балкон перебрался на наш, после чего оказал необходимую помощь маме.Желаем сотруднику полиции крепкого здоровья и благополучия!».