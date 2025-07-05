Самыми тяжелыми днями станут 23-е и 24-е.

В июле-2025 на Владимирскую область обрушится череда магнитных бурь. Об этом сообщили исследователи.Ближайшее колебание магнитосферы произойдет в воскресенье, 6 июля. Самыми тяжелыми периодами станут 23-е и 24-е числа. Солнечная активность нарастает.Метеочувствительно научно не доказана, однако многие люди во время магнитных бурь чувствуют ухудшение самочуствия — головные боли, слабость, повышенная утомляемость. Рекомендуется снизить нагрузку, больше времени проводить на открытом воздухе и отказаться от вредных привычек.Ранее во Владимирской области .