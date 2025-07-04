Компания «Де Хёс» ежегодно производит 120 тыс. тонн премиксов и 60 тыс. тонн престартеров, обеспечивая кормами 20 млн несушек и 27,5 млн бройлеров ежедневно. Несмотря на санкции, предприятие развивает инновационные направления.

НПАО «Де Хёс» — лидер в России по выпуску премиксов (по данным маркетингового агентства «Максиома» за 2024 год) и один из ведущих производителей престартеров, комбикормов и кормовых комплексов премиум-класса. Завод вот уже 15 лет занимает передовые позиции на рынке благодаря активному развитию и модернизации производственных линий, а также разработке новых направлений и является стратегически важным предприятием с точки зрения продовольственной безопасности страны. Сохранять высокие стандарты качества кормов, несмотря на ограничения на фоне политической ситуации, перебои в цепочке поставок и колебания валютных курсов, удается при всесторонней поддержке штата высококвалифицированных технологов и ветеринарных врачей из ООО «Коудайс МКорма», торговой компании «Де Хёс». Тимур Мударисов, генеральный директор «Коудайс МКорма», рассказал в интервью «Газете.ru» о главных трендах кормопроизводства и научной составляющей этой отрасли.— Какая у вашей компании доля на рынках премиксов и престартеров? Как в целом меняется продуктовый портфель?— Доля нашей компании на рынке варьируется от 18 до 20%. Если говорить более детально, производственная мощность премиксного завода составляет 120 тыс. тонн в год, престартерного – 60 тыс. тонн. Несмотря на сложности последних лет, которые связаны в основном с преодолением санкций, нам удается обеспечивать потребности рынка в полной мере. Например, в 2024 году мы отгрузили на свиноводческие предприятия премиксы для выработки 1 млн тонн кормов. Это позволяет произвести более 400 тыс. тонн мяса, а это 10% от общероссийского объема производства. Если говорить о птицеводческих предприятиях, то каждый день 20 млн несушек и 27,5 млн бройлеров потребляют корм нашего производства. В результате чего производится 6,5 млрд яиц и 725 тыс. тонн мяса в год. В сегменте крупного рогатого скота (КРС) мы сотрудничаем с 36 ведущими предприятиями из Топ-50 крупнейших агрохолдингов страны.Изучая и учитывая потребности предприятий АПК, мы расширяем ассортимент за счет специализированных продуктов. В прошлом году мы ввели новое направление – кормовые комплексы. С их помощью можно, например, подавить развитие клостридий (бактерий, которые вырабатывают токсины), увеличить прочность яйца или улучшить качество оперения кур, побороть ацидоз у дойных коров, повысить продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы. Это группа продуктов, которые подбираются индивидуально после полного аудита предприятия и нахождения источника проблемы для точечного решения вопроса. Например, совместно с учеными-биотехнологами из «Иннагро» (прим. ред.: бренд «Иннопрактика») нам удалось вывести инновационную бактериальную композицию, уровень сорбции которой превышает 95%. Благодаря своей ферментной базе она практически полностью решает проблему присутствия несорбируемых микотоксинов в корме.— Все это наверняка возможно при наличии квалифицированных специалистов. Удалось ли вашей компании преодолеть кадровый голод? Как мотивируете сотрудников?— Наша компания по праву гордится сильной командой и уникальной корпоративной культурой, которая делает работу у нас комфортной, стабильной и интересной. На мой взгляд, есть ряд ключевых параметров, которых мы смогли достичь за длительное время работы на рынке и которые говорят о нас как о лидере отрасли. Во-первых, отмечу низкую текучесть кадров – это один из главных показателей здорового климата в коллективе. У нас ценят профессионализм, взаимное уважение и возможность долгосрочного роста. Более 50% сотрудников работают в компании свыше 10 лет, что говорит о высоком уровне лояльности и удовлетворенности условиями.Во-вторых, мы тесно сотрудничаем с ведущими исследовательскими институтами – это не только престижно, но и крайне важно для развития. Мы активно участвуем в инновационных проектах, внедряем передовые технологии и даем нашим специалистам доступ к самым актуальным знаниям и разработкам.Кроме того, у нас удачно сочетаются энергия молодых специалистов и экспертиза опытных профессионалов. Средний возраст сотрудников – около 35 лет, что создает динамичную, но в то же время зрелую рабочую среду.Многие прошли путь от рядовых позиций до руководящих ролей внутри компании, что укрепляет преемственность знаний и корпоративные традиции. Конечно, мы помогаем каждому найти свою траекторию роста и инвестируем в обучение, поддерживаем инициативы.Таким образом, у нас сложилась редкая комбинация стабильности, инноваций и сплоченности, которая делает компанию привлекательным местом работы для профессионалов, ценящих надежность и развитие.Одним из доказательств сплоченности нашего коллектива и высокого уровня корпкультуры стал 2022 год: когда началась специальная военная операция, никто из сотрудников не остался в стороне, каждый помогал фронту, чем может. Особенно отличились наши коллеги из НПАО «Де Хёс», которые регулярно организуют собственные сборы, отправляя на передовую все необходимое. Кроме того, по личной инициативе акционера компании Максима Сазонова мы системно оказываем гуманитарную поддержку российским вооруженным силам, их семьям, вынужденным переселенцам и курским медицинским учреждениям. Тем более, на фронте находятся 22 наших сотрудника. Мы гордимся ими и с нетерпением ждем их возвращения домой с победой.— Насколько нам известно, на сегодняшний день «Де Хёс» является совместным российско-голландским предприятием. Сократился ли у вас объем исследований в связи с геополитической обстановкой?— При производстве премиксов, престартеров и кормовых комплексов исследования ведутся на постоянной основе: они направлены как на улучшение уже традиционных рецептур, так и на создание новых продуктов. Несмотря на непростые отношения с европейскими партнерами, за последние три года наша научно-исследовательская деятельность не только сохранила свои объемы, но и достигла качественно новых высот. География обмена международным опытом сместилась в сторону азиатских стран – это динамично прогрессирующий регион, развивать который отправляются ведущие специалисты со всего мира. Поэтому смена курса открыла нам перспективные возможности с точки зрения науки и инноваций.Многие ветеринарные проблемы можно предотвратить при грамотно настроенной системе содержания и выращивания животных. Сбалансированное кормление животных, поддержание их здоровья, снижение потерь – это основа современного животноводства.Мы никогда не останавливаемся на достигнутом, а уровень квалификации наших сотрудников позволяет развивать узкопрофильные направления. Так, например, в этом году у нас заработал отдел по работе с родительскими стадами. Генетика в птицеводстве не стоит на месте, показатели продуктивности на всех уровнях производства племенной и бройлерной продукции постоянно увеличиваются. Наши партнеры занимают первые места в России по племенной и селекционной работе, получая самые престижные награды от мирового лидера в данном направлении Aviagen.Все птицефабрики, которые с нами сотрудничают, доверяют нам развитие своего бизнеса. Мы стремимся, чтобы все наши партнеры занимали топовые места в рейтингах птицефабрик России.У нас все для этого есть: передовые технологии, специалисты по кормлению и микроклимату, ветеринары. Наша команда работает в связке, комплексно решая задачи предприятия. Кроме того, мы разработали уникальные продукты, которые позволяют получить рекордно высокие показатели. У нас есть отработанные нормативы, которые на каждом этапе развития птицы показывают динамику, то есть с каждым разом наши партнеры получают больше цыплят на одну несушку, а значит количество готовой продукции постоянно растет.— Работаете ли вы с внешними рынками? Какие стоят планы по экспорту кормов компании?— В рамках федеральной программы агроэкспорта география сбыта нашей продукции расширяется. В частности, у нас большие планы по продвижению новой линейки кормовых комплексов.У нас уже более 50 партнеров за рубежом. Для сравнения, в России их около 300. Из общего объема производства мы экспортируем более 15% продукции в Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизию, а также Армению, Грузию, Монголию. Список покупателей постепенно растет.