Муромское МБУ «Благоустройство» заставили спилить аварийные деревья через суд. Разросшиеся березы и тополя растут около домов №10 на улице Лаврентьева, №39 на улице Дзержинского, №112 на

Муромское МБУ «Благоустройство» заставили спилить аварийные деревья через суд. Разросшиеся березы и тополя растут около домов №10 на улице Лаврентьева, №39 на улице Дзержинского, №112 на улице Московской, №15 на улице Губкина. Это выяснилось после прокурорской проверки. Чтобы предотвратить возможные несчастные случаи, прокурор направил в суд иск с требованием МБУ «Благоустройство» убрать опасные деревья. Суд