Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.

Во Владимирской области единовременную выплату для участников СВО увеличили с 1,6 до 2,1 млн рублей.Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Авдеев 3 июля. Повышенная выплата предназначена для бойцов, которые заключат контракты с Минобороны РФ в период с 1 июля по 30 сентября 2025 года.«С учётом федеральной поддержки размер единовременной выплаты при поступлении на службу для основной категории военнослужащих достигает теперь 2,5 млн рублей», — уточнил Авдеев.Выплату повышают в третий раз за год.Ранее прокуратура во Владимирской области получить положенные выплаты после смерти бойца.