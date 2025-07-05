Единовременная выплата от области участникам СВО стала больше. Раньше военные получали 1,6 миллионов рублей, а теперь им будут платить 2,1 миллион. Об этом сообщил губернатор региона в своих

Единовременная выплата от области участникам СВО стала больше. Раньше военные получали 1,6 миллионов рублей, а теперь им будут платить 2,1 миллион. Об этом сообщил губернатор региона в своих соцсетях. Увеличенную выплату получат те, кто заключили или заключат контракты с Минобороны с 1 июля по 30 сентября 2025 года. Вместе с федеральной поддержкой военнослужащий получит в