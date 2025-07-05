Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности.

Во Владимирской области за прошедшую неделю 91 раз сообщали о беспилотниках.Об этом 4 июля сообщили в Министерстве региональной безопасности.Количество звонков по сравнению с предыдущим периодом выросло на 97,8%. Всего владимирцы звонили на номер 112 13 498 раз. Кроме того, жители отправили 115 смс-сообщений.Увеличилось число обращений в службу пожарной охраны — 252 (+41,6%), а также принятых сигналов от ЭРА-ГЛОНАСС — 30 (+114,3%).Напомним, что во Владимирской области .