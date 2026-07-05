В пресс-службе Владимирской епархии сообщили о проведении крестного хода 25-26 июля, посвящённого великому князю Андрею Боголюбскому. Участникам предстоит пройти 42 километра. Шествие

В пресс-службе Владимирской епархии сообщили о проведении крестного хода 25-26 июля, посвящённого великому князю Андрею Боголюбскому. Участникам предстоит пройти 42 километра. Шествие возглавит митрополит Никандр. Маршрут будет пролегать от места рождения князя Андрея (село Кидекша городского округа Суздаль) – до места его трагической кончины (посёлок Боголюбово в Суздальском муниципальном округе). Совместная молитва, богослужение, общение, неописуемые