С понедельника, 6 июля, в областной столице будет ограничено движение транспорта по Вокзальному спуску.

С понедельника, 6 июля, в областной столице будет ограничено движение транспорта по Вокзальному спуску. Причина — проведение работ по благоустройству Вокзальной площади. Об этом сообщила мэрии.Также закроют въезд на Вокзальную площадь со стороны улиц Карла Маркса и Железнодорожной.Отмечается, что городской общественный транспорт будет работать без изменений, по привычному расписанию. Для междугородних автобусов разработана временная схема движения.«Просим участников дорожного движения строго соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать маршруты поездок», — говорится в опубликованном сообщении.