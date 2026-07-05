В конце июня в областном центре завершился второй Международный фестиваль «Владимир – белокаменная столица». Почти месяц мастера из России и Беларуси творили свои шедевры под открытым

В конце июня в областном центре завершился второй Международный фестиваль «Владимир – белокаменная столица». Почти месяц мастера из России и Беларуси творили свои шедевры под открытым небом. Они работали в двух направлениях: «Владимир православный» и «Образы героев русской классической литературы». В итоге появились 10 уникальных скульптур. Одну их них, Богоматерь с младенцем, сотрудники «ЦУГД» установили