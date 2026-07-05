Заведующий отделением сочетанной травмы Больницы скорой медпомощи г. Владимира акцентирует внимание на проблеме внешних причин смертности. Большинство травм и несчастных случаев

Заведующий отделением сочетанной травмы Больницы скорой медпомощи г. Владимира акцентирует внимание на проблеме внешних причин смертности. Большинство травм и несчастных случаев поддаются эффективной профилактике. Ежегодно отделение оказывает помощь жителям региона, но статистика травматизма неумолима. Особую обеспокоенность вызывает рост числа пострадавших в ДТП, где всё чаще фигурируют самокатчики и несовершеннолетние водители двухколёсного транспорта, пренебрегающие правилами дорожного